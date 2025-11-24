Фактическият президент Судан отхвърли предложено от САЩ спиране на огъня с бунтовническите милиции

Фактическият президент Судан ген. Абдел Фатах ал Бурхан категорично отхвърли предложение на САЩ за спиране на огъня между суданските въоръжени сили и бунтовническите Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде ДПА.

Предложението, представено от американския съветник Масад Булос, "се смята за най-лошия документ, представян досега, като се има предвид, че той отменя присъствието на въоръжените сили, изисква разпускането на всички служби за сигурност и запазва бунтовническите милииции в техните райони“, посочи генералът във видеообръщение, разпространено от суданските въоръжени сили.

Ал Бурхан обвини американския съветник, че се опитва да наложи задължения на враждуващите страни. Освен това Ал Бурхан изрази опасения, че Булос може да представлява "препятствие към мира, който всички хора в Судан искат".

САЩ, Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се опитват да посредничат за решаването на продължителния конфликт.

Ал Бурхан завзе властта в Судан през 2021 г., заедно с командващия Силите за бърза подкрепа Мохамед Хамдан Дагало. През април 2023 г. десетки хиляди бойци от СБП се разбунтуваха срещу включването си в състава на редовната армия и започнаха да атакуват военни части и цивилни. Сега бунтовническите сили контролират около половината от населената територия на Судан.

Правителството на Ал Бурхан обвинява ОАЕ, че подпомагат СБП от самото начало на гражданската война. ОАЕ отхвърлят тези обвинения, които са подкрепяни от официални представители на ООН и от дипломати, съобщи БТА.

Силите за бърза подкрепа този месец дадоха съгласието си за спиране на огъня, но конфликтът продължава. По данни на ООН от края на октомври в южния регион Кордофан са били разселени около 40 000 души.

"Ние не сме привърженици на войната и не сме против мира, но никой не може да ни заплашва или да ни диктува условия“, посочи Ал Бурхан във видеообръщението. Прекратяване на огъня би било възможно само ако Силите за бърза подкрепа се изтеглят от всички градове, които окупираха след май 2023 г., добави той.