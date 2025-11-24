Подкрепяната от САЩ Хуманитарна фондация за Газа спира дейността си

Спорна фондация, подкрепяна от САЩ и Израел и доставяща хуманитарни помощи в ивицата Газа, заяви, че спира операциите си, предаде Асошиейтед прес.

На този фон медици в Газа съобщиха, цитирани от ДПА, за четирима убити палестинци при израелски атаки днес.

Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ) закри центровете си за разпределяне на помощи на палестинската територия, още след като преди шест седмици в сила влезе договореното с посредничеството на Вашингтон спиране. ХФГ днес заяви, че окончателно прекратява дейността си, понеже е изпълнила мисията си.

"Постигнахме успех в нашата мисия да покажем, че има по-добър начин за доставянето на хуманитарна помощ за жителите на Газа", пише в изявление на генералния директор на Фондацията Джон Ейкри, цитиран от БТА.

Дейността на ХФГ продължи за кратко и беше забулена в тайна. Фондацията, която започна дейността си с подкрепата на САЩ и Израел като алтернатива на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци, така и не разкри източниците си на финансиране и оповести оскъдна информация за въоръжените наемници, действащи в пунктовете ѝ за разпределяне на помощи.

ХФГ посочва, че целта ѝ е била да доставя в Газа помощи, без те да попадат в ръцете на "Хамас".

Палестинци, хуманитарни работници и представители на здравните власти казаха, че системата на ХФГ принуждава палестинците, търсещи помощи, да рискуват живота си, минавайки покрай израелски военни постове, които охраняват центровете за разпределяне. Очевидци разказваха, че войници често са откривали огън и че са убили стотици хора. В социалните мрежи се появиха и видеа, на които се вижда стрелба по хора.

Израелската армия твърдеше, че е произвеждала единствено предупредителни изстрели като мярка за контрол на тълпите в случаи, в които е имало заплаха за израелски военнослужещи.

ХФГ заяви, че не е имало насилие в самите обекти за раздаване на помощи, но призна за потенциални опасности, пред които са били изправени хората, отправили се към пунктовете пеша. Въпреки това наемници, работещи в тези обекти, казаха, че американски охранители са стреляли с бойни патрони и са хвърляли зашеметяващи гранати, докато гладни палестинци се борят да получат храна. Тези твърдения бяха подкрепени и от видеокадри.

По думите на Ейкри функциите на ХФГ ще бъдат поети от ръководения от САЩ Център за гражданско-военна координация (Civil-Military Coordination Center). Този орган е базиран в Израел и контролира спазването на примирието в Газа.

"ХФГ седмици наред обсъждаше с Центъра за гражданско-военна координация и с международни организации пътя напред и е ясно, че те ще приемат и разширят модела, който ХФГ тества", отбеляза Ейкри.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем, от своя страна, призова "всички международни организации за защита правата на човека да направят така, че (ХФГ) да не може да избяга от отговорност, след като уби и рани хиляди жители на Газа", предаде Франс прес.

ХФГ започна работа в края на май, след като Израел беше блокирал доставките на хуманитарна помощ за Газа в продължение на три месеца, припомня АП.

ООН се противопостави на Фондацията, като посочи, че системата ѝ дава на Израел контрол върху разпределението на храна и може да доведе до изселването на палестинци. По време на войната ООН поде мащабна хуманитарна акция съвместно с други хуманитарни организации, разпределяйки храна, лекарства, гориво и други продукти в стотици центрове из Газа.

ХФГ казва, че е доставила в Газа над 3 млн. кутии с храна, които се равняват на 187 милиона хранителни дажби.

Медици в ивицата съобщиха междувременно, цитирани от ДПА, че израелската армия е убила четирима палестинци в Газа днес – двама в южната част на ивицата и двама в град Газа.

Израелската армия каза, че убитите в Южна Газа са представлявали заплаха за нейни войници, и добави, че не знае за втория случай.