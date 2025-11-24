ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21780860 www.24chasa.bg

Полският външен министър привика израелския посланик заради публикация в "Екс"

3108
Полският външен министър Радослав Шикорски СНИМКА: Х/@radeksikorski

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски извика днес посланика на Израел след публикация в социалната мрежа "Екс" на Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА. 

"Полша е била първата страна, където евреите са били принудени да носят отличителен знак, за да може да бъдат изолирани от останалото население", пише в публикацията.

Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия.

"Въпреки бурните протести от страна на много полски държавници, подвеждащата публикация не е била променена. Затова реших да извикам посланика на Израел в Министерството на външните работи", написа в "Екс" Радослав Шикорски.

Полският външен министър Радослав Шикорски СНИМКА: Х/@radeksikorski

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.