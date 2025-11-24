ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21780979 www.24chasa.bg

Украйна: Планът за мир е сведен до 19 точки

3668
Украйна СНИМКА: Pixabay

По информация на украинския заместник-министър на външните работи Серхий Кислиця, преговарящите от САЩ и Украйна в Женева са изготвили нова 19-точкова рамка за мир. Остават за решаване от президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обаче най-спорните въпроси, в това число териториалните въпроси и ролята на НАТО, съобщава Newsweek. 

Тръмп заяви в социалните мрежи по-рано, че "голям напредък" може да е в ход в мирните преговори между Русия и Украйна, като изрази предпазлив оптимизъм. Но предупреди поддръжниците си да „не вярват, докато не го видят" и че „може би нещо добро се случва".

Неговите коментари идват, докато преговарящите от САЩ и Украйна продължават дискусиите по спорния план, изготвен от САЩ за прекратяване на войната.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.