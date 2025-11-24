Украйна: Планът за мир е сведен до 19 точки

По информация на украинския заместник-министър на външните работи Серхий Кислиця, преговарящите от САЩ и Украйна в Женева са изготвили нова 19-точкова рамка за мир. Остават за решаване от президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обаче най-спорните въпроси, в това число териториалните въпроси и ролята на НАТО, съобщава Newsweek.

Тръмп заяви в социалните мрежи по-рано, че "голям напредък" може да е в ход в мирните преговори между Русия и Украйна, като изрази предпазлив оптимизъм. Но предупреди поддръжниците си да „не вярват, докато не го видят" и че „може би нещо добро се случва".

Неговите коментари идват, докато преговарящите от САЩ и Украйна продължават дискусиите по спорния план, изготвен от САЩ за прекратяване на войната.