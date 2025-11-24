ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21781022 www.24chasa.bg

Руската ПВО свали 10 украински дрона, летящи към Москва

2428
Дронове СНИМКА: Getty Images

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната.

От 8 до 20 ч. московско време (от 7 до 19 ч. българско време) 50 украински дрона бяха свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление, цитирано от БТА. 

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.

Междувременно една жена беше убита, а мъж - ранен, след като украински дрон удари автомобил в село Репяховка в Краснояружски район на Белгородска област, казаха властите в граничещия с Украйна руски регион.

В южната украинска Херсонска област днес при руски удари са били убити общо трима души и ранени също трима човека, съобщи регионалната прокуратура.

Дронове СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.