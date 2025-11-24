Продадоха на търг испанска златна монета от 1609 г. за 3,49 млн. щатски долара

Голяма златна монета, отсечена през 1609 г. за испанския крал Филип Трети, подобри рекорд и се превърна в най-скъпата монета, продадена на търг в Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Наддаването се състоя в понеделник, 24 ноември, в Женева.

Уникалната монета с тегло 339 грама бе продадена за сумата от 2 817 500 швейцарски франка (3,49 милиона щатски долара). Определената първоначална цена бе 2 милиона швейцарски франка, съобщиха от аукционната къща Numismatica Genevensis SA, намираща се в Женева. Оттам потвърдиха, че е подобрила европейския рекорд за най-скъпа монета.

Сентенът, равняващ се на 100 ескудо - бившата испанска валута, е бил изсечен в централния испански град Сеговия от злато, донесено от завоевателите, пристигнали от Америка или от т.нар. Нов свят.

Монетата е изработена с цел да се демонстрира кралско богатство и власт и е най-голямата в съвременната европейска история, каза основателят на аукционната къща Ален Барон, цитиран от Ройтерс.

Изгубена в продължение на няколко века, тя се появява в САЩ около 1950 г., където нюйоркски колекционер я купува. Десетилетие по-късно продава монетата на испански купувач. След това сентенът отново сменя собственика си, като на търг е придобит от друг колекционер, чиято самоличност не е публично известна, допълва Ройтерс.

„Това е бил истински кралски подарък, подарък за други крале или кралици“, каза Барон. „Новият собственик по някакъв начин ще има възможността да бъде равен на крал, тъй като крал е подарявал монетата на друг крал“.

От аукционната къща съобщиха, че е имало интерес от купувачи от САЩ, Европа и Близкия Изток, които търсели „трофеен актив“, както и от институции.

Предишният рекорд за европейска монета беше постигнат от монета от 100 дуката, която някога е принадлежала на Фердинанд Трети от династията на Хабсбугрите, продадена за 1,95 милиона швейцарски франка (2,42 милиона щатски долара), каза Франк Балдачи, директор на Numismatica Genevensis SA, цитиран от Ройтерс.