Радикални промени в плащането на наеми в Гърция - само чрез банкова сметка

От 1 януари 2026 г. влиза в сила Закон 5222/2025, който премахва плащането на наем в брой за всички договори за жилищен наем, независимо дали става въпрос за нови или съществуващи договори.

Плащането на наем вече ще се извършва изключително чрез банкова сметка, която трябва да бъде декларирана пред Независимата агенция за публични приходи (AADE). Наемът ще се плаща чрез депозит или превод по банковата сметка на наемодателя с IBAN в рамките на първите пет дни от всеки месец, като всички разходи за превод се поемат от наемателя. Всеки отказ на наемателя от своевременно банково плащане на наема се счита за неплащане и дава право на наемодателя да поиска връщането на наема по всякакъв законен начин.

Депозитът трябва да бъде направен по сметка, която принадлежи изключително на наемодателя. Използването на сметки на трети страни, като например адвокати, управители или роднини, вече не е разрешено.

За да се запази данъчното облекчение, всички наеми трябва да бъдат платени чрез банков превод в рамките на същата фискална година, т.е. до 31 декември.

Наемодателите, които продължават да събират наем извън банкова сметка, ще загубят 5% данъчно облекчение за щети и амортизация. Междувременно наемателите, които настояват за неофициални плащания, могат да загубят държавни помощи и други облаги.

Плащанията на наемите не подлежат на неконфискуемия лимит от 1250 евро, който се прилага за заплати и пенсии. Държавата на практика налага задължителна промяна и за двете страни.

Промените в данъчната скала за наеми, които бяха включени в новия законопроект, също са значителни.

От данъчната 2026 година доходите от недвижими имоти се облагат с 15% до 12 000 евро, с 25% за 12 000,01 – 24 000 евро, с 35% за 24 000,01 – 36 000 евро и с 45% над 36 000 евро.

По същество е добавена междинна данъчна скала за доходи от 12 000 до 24 000 евро.

Отказът за банково плащане вече се счита за сериозно нарушение, с преки последици за помощите и държавните привилегии. Очаква се новата регулация да наложи по-голяма прозрачност и сигурност при транзакциите, както и строг контрол върху банковите плащания от страна на данъчните власти.