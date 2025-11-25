Германски съд: Протестиращи могат да поставят под въпрос правото на съществуване на Израел

Пропалестинските протестиращи имат законното право да поставят под въпрос правото на съществуване на Израел, постанови днес германски съд, оспорвайки полицейска забрана, предаде ДПА.

Висшият административен съд в Мюнстер постанови, че полицията в Дюселдорф не е трябвало да забранява на организаторите на протест миналия уикенд да отхвърлят правото на съществуване на Израел по време на събирането си, пише БТА.

Отричането на правото на Израел да съществува само по себе си не е криминално престъпление, постанови съдът. Критичните дискусии относно основаването на Израел и искането за мирна промяна в съществуващата ситуация в Близкия изток са фундаментално защитени права съгласно свободата на изразяване, добави той.

Съдиите разгледаха и въпроса за забраната на три лозунга, които полицията настоя, че могат да бъдат произнесени само веднъж в началото на протеста.

Според съда лозунгът „Има само една държава – Палестина 48“ не трябва да бъде забраняван, защото липсва всякаква конкретна връзка с палестинската въоръжена групировка „Хамас“, която е забранена в Германия. Лозунгът се отнася до 1948 година, когато Израел е основан след кървав конфликт.

За разлика от това, лозунгът Yalla, yalla, Intifada е обявен за законно забранен. На фона на конфликта в ивицата Газа, това изявление не може да се разбира като обикновен призив за мирен протест, постановиха съдиите.

Съдът обаче не успя да определи в обобщеното производство дали силно спорният термин "От реката до морето" може да се използва законно. Въпреки това магистратите заявиха, че забраната на лозунга трябва да се прилага в обществен интерес.

Лозунгът датира от 60-те години на миналия век и има за цел да изрази желанието за пълно освобождение на Палестина – от река Йордан до Средиземно море – където се намира Израел.