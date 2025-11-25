ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три звезди на "Реал" са недоволни от старши треньо...

Мощни експлозии разтърсиха Киев, обявена e тревога за ракетна атака (Видео)

Разрушения в Киев след руски атаки. СНИМКА: АРХИВ/ Екс на Володимир Зеленски

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога, предадоха световните агенции, пише БТА.

„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в „Телеграм“, а ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и вероятна ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

В публикация в „Телеграм“, Кличко съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването.

Той добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда. На снимки, публикувани в неофициални канали в социалните мрежи, се вижда как части от сграда са обхванати от пламъци.

