Съдът заседава по делото за пожара в дискотека в Кочани, отнел живота на 63-ма

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония. СНИМКА: МКД.МК

За днес е насрочено второто заседание по делото за пожара, отнел живота на 63-ма души в Кочани в Северна Македония.
Пред съда ще се изправят задържаните до момента 37 обвиняеми, трима от които като юридически лица.

Очаква се обвинението да поиска присъединяване и на 8-те служители на агенцията за приходите в Северна Македония, които бяха уличени в корупционни схеми и укриване на данъчни задължения.

Към обвиненията на собственика на дискотеката ще бъдат добавени и тези за даване на подкуп и фалшифициране на документи. Делото за най-мащабната трагедия на Балканите започна миналата седмица в съдебната зала в Идризово, съобщава БНТ.

