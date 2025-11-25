ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три звезди на "Реал" са недоволни от старши треньо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21781400 www.24chasa.bg

Украински дронове повредиха жилища и раниха четирима души в руския Новоросийск

1596
Украински дронове повредиха жилища и раниха четирима души в руския Новоросийск КАДЪР: twitter/@Q0MT6pFmbVqynsM

Украински дронове повредиха жилищни сгради в руския черноморски пристанищен град Новоросийск и раниха най-малко четирима души при поредица от атаки в района, предадоха световните агенции, като се позоваха на регионалните власти, пише БТА.

Оперативният щаб в Краснодарска област написа в публикация в „Телеграм“, че на пет многоетажни жилищни сгради и на две частни къщи в различни райони на града са били нанесени щети.

Падащи отломки от дронове са предизвикали пожари на две места, които спасителните служби са овладели.

Четирима души са били ранени.

По-рано отломки от свалени дронове счупиха прозорци и нанесоха щети на сгради в Краснодар. Дронове са нанесли щети на сгради и са ранили един човек и в село южно от Новоросийск.

Междувременно кметът на град Таганрог Светлана Камбулова написа в публикация в „Телеграм“, че един човек е бил убит, а други трима са били ранени в резултат на въздушна атака в града.

Украински дронове повредиха жилища и раниха четирима души в руския Новоросийск КАДЪР: twitter/@Q0MT6pFmbVqynsM

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.