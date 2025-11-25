Японският премиер разговаря с Тръмп за Китай след скандала за Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японският премиер Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха отношенията с Китай по време на телефонен разговор днес, предаде Ройтерс. Това е първият им разговор, откакто японският премиер предизвика сериозен дипломатически скандал с Пекин със свое изказване за Тайван, предаде БТА.

Отговорът на Такаичи на въпрос в парламента по-рано този месец, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военна реакция от страна на Япония, предизвика яростна реакция от страна на Пекин, която включваше бойкот на пътуванията до Япония.

Китай смята Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова, посочва Ройтерс. Правителството на острова отхвърля претенциите на Пекин и настоява, че само народът на Тайван може да реши своето бъдеще.

Китайският президент Си Цзинпин каза на Тръмп в телефонен разговор вчера, че „връщането на Тайван в Китай“ е ключова част от визията на Пекин за световния ред, съобщи официалната китайска информационна агенция Синхуа. Тръмп похвали напредъка в търговските преговори, но не спомена дискусиите със Си относно Тайван в публикация в „Трут Соушъл“ след разговора си с китайския лидер.

„Президентът Тръмп даде кратко обяснение за настоящото състояние на отношенията между САЩ и Китай“, заяви Такаичи пред репортери след разговора си с Тръмп днес, но отказа да влезе в подробности.

Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара заяви пред репортери на редовна пресконференция днес, че „стабилността на отношенията между САЩ и Китай е изключително важна за международната общност, включително за Япония“.

„Президентът Тръмп спомена, че той и аз сме изключително добри приятели и че би се радвал да получи обаждане от мен по всяко време“, каза още Такаичи.

Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар относно разговора, посочва Ройтерс.

Междувременно премиерът на Тайван Чо Джун-тай заяви днес, че за 23-те милиона души на острова „връщане в Китай“ не е опция.