Администрацията на Тръмп ще направи проверка на документите на бежанците от времето на Байдън

Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да направи проверка на документите на всички бежанци, приети в САЩ по времето на администрацията на президента Джо Байдън, предаде Асошиейтед прес, като се позова на получен от агенцията правителствен документ, пише БТА.

Проверката вероятно ще породи объркване и страх сред близо 200-те хиляди души, избягали от война и преследване, за да дойдат в САЩ през този период.

В документа с дата от 21 ноември се посочва, че по време на мандата на Байдън „целите на администрацията” и „количествата” са се ползвали с приоритет за сметка на „подробните проверки и проучване” и че това налага цялостна проверка и „повторни интервюта на всички бежанци, приети от 20 януари 2021 г. до 20 февруари 2025 г.“.

Поддръжниците на програмата за бежанци казват, че бежанците като цяло са едни от най-проверяваните хора, пристигащи в САЩ, и че те често чакат с години, за да получат разрешение да дойдат в Америка.

Доналд Тръмп.

