Нападнатият в Скопие защитаващ българите журналист: Това беше инсценирана провокация

Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен. Аз се опитах да окажа съпротива, но тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова подозирам, че е поръчка и инсценирана провокация.

Това каза защитаващият правата на българите журналист Владимир Перев, който вчера беше нападнат в Скопие. Първо започнало с вербална агресия, след това преминала във физическа - счупени са му били очилата, имало е опит да бъде ударен.

Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво като "мръсна българска уста", разказа Перев в ефира на Нова телевизия.

Инцидентът е станал в магазин, докато е чакал на опашка, от напълно непознат за Перев човек. Журналистът е подал сигнал в полицията и чака резултати. "Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.