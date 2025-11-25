Журналист: Украйна ще изгуби територии, но е победител във войната

При каквато и ситуация да се окаже Украйна, включително и загуба на територии, а такава неминуемо ще има, тя все пак е победител във войната, тъй като държавата устоя. Появи се една независима нова държава. В американския план първата точка е за суверенитета. Така журналистът Чавдар Стефанов коментира пред Би Ти Ви резултатът от преговорите между САЩ и Украйна през изминалите дни за края на войната на Русия по плана на американския президент Доналд Тръмп.

От сега може да се каже какъв е резултатът - Русия отхвърля всичко европейско. Там се води тотално антиевропейска политика. Прочетете днешните издания - това го пише навсякъде. Прочитът на руският печат е, че европейците за нищо не стават, а планът на Тръмп е добър, каза още Стефанов.

Според Йордан Божилов - председател на Софийския форум за сигурност и бивш зам.-министър на отбраната, Русия ще иска да продължи войната, докато не се подпише някакъв документ.

Това е война, която много трудно ще бъде решена. Наскоро направих анализ на войните от 1900 г. и тази е в топ 10 на най-дълго водените войни. Вече са загинали общо 2-2,5 млн. военнослужещи от двете страни, а в Украйна и поне 15 хиляди цивилни. Това я поставя и в десетката на войните с най-много жертви. Освен това има разрушения, отвлечени деца - много фактори, и не знаем как ще приключи, изтъкна Божилов.

Такъв страх е предизвикало това огнено кълбо в доста хора в Синеморец, а това е ежедневие за хората в Киев, каза Стефанов.

В неделя в Женева в Швейцария САЩ, Украйна и представители на европейски държави преговаряха по плана на Тръмп. Вчера той заяви, че "се случва него много хубаво", както и че скоро ще има резултат от преговорите. Тръмп предложи 28 точки, които не се харесаха нито на Украйна, нито на Европа - признаване на Донецк и Луганск, признаване на руския като втори официален език. Европа пък излезе със свои 24 точки. Стана ясно, че след преговорите списъкът е бил съкратен, но не е ясно точно как.