ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три звезди на "Реал" са недоволни от старши треньо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21781753 www.24chasa.bg

Трима убити и 10 ранени при украинска атака по Ростовска област

1712
Трима убити и 10 ранени при украинска атака по Ростовска област. СНИМКА: АРХИВ

Трима души бяха убити, а 10 - ранени тази нощ при украинска атака срещу руската Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде Ройтерс.

Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог, посочва ТАСС, цитирайки властите, пише БТА.

По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството.

Трима убити и 10 ранени при украинска атака по Ростовска област. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.