Сингапур подкрепя внедряването на „зелен“ метанол за по-ниски въглеродни емисии от морския транспорт

Сингапур ще започне от следващата година да издава разрешителни за зареждане на компании, които доставят „зелен“ метанол (e-methanol) като корабно гориво, с цел да подпомогне намаляването на въглеродните емисии от морския транспорт. Това обяви Морската и пристанищна администрация на страната (Maritime & Port Authority Of Singapore - MPA), цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Сингапур е най-големият център в света за бункериране (зареждане на кораби с горива или моторни масла), благодарение на стратегическото си местоположение по протежение на Малакския проток (между индонезийския остров Суматра и Малайзия), развитата си инфраструктура и лесния достъп до рафинерии.

Три компании ще започнат да доставят „зелен“ метанол за кораби в пристанище „Сингапур“ от 1 януари 2026 г., пише морската и пристанищна администрация в прессъобщение.

„Това (действие) бележи важна стъпка към реализацията на амбицията на Сингапур да се превърне в устойчив център на бункериране с множество горива“, обяви администрацията.

Зеленият метанол (известен и като биометанол) се произвежда от остатъчен въглероден диоксид (CO₂) и „зелен водород“, който се създава чрез използване на възобновяема енергия за разделянето на молекулите на водата (електролиза). Според корабните компании той има значително по-нисък въглероден отпечатък от традиционните морски горива и може да намали въглеродните емисии с до 65 на сто.

„Глоубъл Енерджи Трейдинг“ (Global Energy Trading), „Голдън Айлънд“ (Golden Island) и подразделението в Сингапур на „ПетроЧайна интернешънъл“ (PetroChina International) бяха избрани измежду 13 компании, кандидатствали за лиценз след поканата за участие в търгове, обявена през март, уточни пристанищната администрация.

„Силният интерес, който предизвика поканата, показва растящото внимание на сектора към нискоемисионните морски горива“, отчитат пристанищните власти.

Разрешителните ще имат срок на валидност пет години, за да подкрепят „ранния етап на развитие на снабдяването с биометанол, като осигурят на получилите лицензи достатъчна свобода да увеличат капацитетите си, да укрепят веригите си за доставки и да стабилизират първоначалните си инвестиции с развитието на пазара“, се посочва в съобщението.

Световният морски транспорт, който традиционно използва дизел и други тежки горива, допринася за най-малко 3 на сто от глобалните емисии на парникови газове, показват последните оценки на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Новите насоки на Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН определят, че емисиите на парникови газове от търговското корабоплаване трябва да бъдат намалени с поне 40 на сто до 2030 г. и да достигнат нулеви нетни емисии към 2050 г., в съответствие с Парижкото споразумение за климата.