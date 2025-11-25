Четирима души са убити и 7 са ранени при руската атака срещу Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски ракетни атаки и удари с дронове тази нощ са отнели живота на най-малко четирима души в украинската столица, предаде Ройтрес, като се позова на ръководителя на киевската военна администрация Тимур Ткаченко, предаде БТА.

По предварителни данни в Святошински район са загинали най-малко четирима и са били ранени трима души, уточни Ткаченко, цитиран от Укринформ. Той каза, че ранените при ударите са общо най-малко седем.

"Руснаците умишлено се насочват към гражданска инфраструктура и жилища. Циничен терор", заяви Ткаченко в мрежата "Телеграм".

Укринформ съобщи, че през нощта руските войски са извършили комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки крилати и балистични ракети, както и дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза в "Телеграм", че в някои райони на столицата е прекъснато електроснабдяването и водоснабдяването.

По-рано световните агенции съобщиха за мощни експлозии рано тази сутрин в украинската столица, след като в цялата страна беше обявена въздушна тревога.