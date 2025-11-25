Как западните медии отразиха преговорите за мир в Украйна

Кремъл отхвърля европейското контрапредложение за мирен план в Украйна, посочва "Зюддойче цайтунг", предаде БТА.

Планът е "напълно неконструктивен" и не работи за Москва, заяви съветникът по външната политика Юрий Ушаков. От друга страна, руското правителство определя първоначалното предложение на САЩ като възможна основа за разрешаване на конфликта. Много от разпоредбите на този план са "напълно приемливи", заяви Ушаков. Според един от проектите, европейският план променя решаващи точки по отношение на въпросите за НАТО и териториалната цялост, отбелязва още вестникът.

Ушаков заяви, че предложените от Тръмп точки трябва да бъдат разгледани в детайли. Много от тях, но не всички, са приемливи за Русия. Досега никой не е говорил с Русия по този въпрос. При изготвянето на този американски план обаче изглежда са били взети предвид много от исканията на Москва. Той беше критикуван на международно ниво, защото изисква повече отстъпки от Украйна, отколкото от Русия.

"Файненшъл таймс", от своя страна, информира, че американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол е пристигнал вчера в Абу Даби за преговори с шефа на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Дрискол и руснаците са започнали преговори вчера вечерта, твърдят американски официален представител и още двама души, запознати със срещата. Дискусиите се очаква да продължат и днес. Съставът на руската делегация засега не е известен. Според източниците обаче се очаква Дрискол да се срещне с Кирило Буданов, шеф на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското министерство на отбраната. Срещата в Абу Даби се провежда след напредъка, постигнат през уикенда в преговорите между украинската и американската делегации в Женева, допълва "Файненшъл таймс".

Очевидно Украйна знае какво се случва, Киев е знаел къде отива Дрискол след Женева, каза американски официален представител. Той добави, че държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф са поели по "различни пътища, за да продължат работата си. Хубавото на включването на Дан Дрискол в този процес е, че той дава свой принос към постигнатото, така че може да продължи разговорите." "Както каза вчера държавният секретар Рубио, ще продължим да работим по този въпрос 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всички сили, опитваме се да действаме възможно най-бързо и агресивно.“

"Файненшъл таймс" отбелязва, че остава неясно дали в Абу Даби представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещат заедно или ще разговарят поотделно.

На фона на преговорите по плана на САЩ за слагане край на войната председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук отново очерта "червени линии" и изключи компромиси по няколко въпроса, съобщи "Зюддойче цайтунг": "Никакво признаване на руската окупация на украински територии. Никакви ограничения върху отбранителните сили на Украйна. Никакво вето върху правото на Украйна да избира бъдещи съюзи.

Според Стефанчук "истинският мирен процес" трябва да се основава на много ясен принцип: "Нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа". "Истински мирен план" би предвиждал укрепване на украинската и европейската отбранителна индустрии и засилване на противовъздушната отбрана за защита на украинската инфраструктура. Председателят на украинския парламент призова за гаранции за сигурност за страната си и по-строги санкции срещу Русия. Според Стефанчук тези гаранции за сигурност включват и присъединяването на Украйна към Европейския съюз и западния военен съюз НАТО, допълва "Зюддойче цатунг".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп силно иска мирно споразумение в Украйна. Киев иска мир още повече, само че не на всяка цена, посочва Би Би Си.

Ето защо, когато САЩ започнаха да настояват Украйна да се съгласи на сделка до Деня на благодарността, която изглеждаше близо до условията на капитулация, Киев се съпротивлява.

Това привлече висши служители към преговорите в Женева и през целия ден в неделя се виждаше как делегати от САЩ и Украйна да се движат напред-назад между двете основни места в черни лимузини със затъмнени прозорци, отбелязва Би Би Си.

Медията добавя, че към тях се присъединиха съветници по националната сигурност от Германия, Франция и Обединеното кралство. Посочва се също, че единствения път, когато бил забелязан Андрей Ермак, ръководител на преговорния екип на Киев, той бил с каменно лице.

Това не е изненада, доколкото началното предложение на масата беше толкова изкривено в полза на руските искания, че преговорите започнаха с това, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше принуден да отрече, че е написано от Кремъл.

Но Доналд Тръмп беше категоричен, че Украйна трябва бързо да се присъедини или да се изправи пред неопределени последици. Така че Киев трябваше да се ангажира, посочва Би Би Си.

В неделя вечерта Марко Рубио заяви, че е постигнат "огромен напредък" в преговорите, като остават само "няколко неща". Когато беше притиснат, той не даде повече подробности, наричайки ситуацията "деликатна".

Но в съвместно изявление на Украйна и САЩ се казва, че сега е в сила изцяло нова сделка, която се нарича "актуализиран и преработен рамков документ".

Все още не сме видели това. „Файненшъл таймс“ обаче цитира един от делегатите - заместник-министъра на външните работи на Украйна Сергий Кислица - който говори за нов план от 19 точки, в който "е останало много малко" от първоначалния проект.

В тази версия автоматичното вето върху бъдещото членство на Украйна в НАТО отпада, както и ограничението на броя на войските във въоръжените сили на страната.

В него се казва, че никакви западни войски няма да бъдат разположени постоянно в Украйна, но това не е пълна забрана.

По чувствителния въпрос за територията – земя, за чиято защита украинските войници се бият и умират от 11 години – няма да има безплатно предаване на останалата част от Донбас на Русия, а Украйна ще се стреми да си върне окупираните територии изключително чрез дипломатически средства. Това е нещо, което украинският президент Володимир Зеленски прие преди това, отбелязва Би Би Си. Но най-важното е, че се споменават гаранции за сигурност, допълва медията.

Няколко официални лица, включително британският премиер сър Киър Стармър, говориха за това Украйна да получи защита по член 5, което означава, че САЩ ще бъдат длъжни да я защитят, ако Русия някога отново нахлуе.

Украйна значително измени американския "мирен план" за прекратяване на конфликта, премахвайки някои от максималистичните искания на Русия, съобщиха запознати с преговорите, след като европейските лидери предупредиха в понеделник, че не може да се постигне бързо споразумение, отбеляза "Гардиън". Вестникът допълва, че Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна настоява Европа да се включи в преговорите.

Съединените щати и Украйна значително промениха спорния план от 28 точки за прекратяване на войната след напрегнати срещи в Женева, които доближиха двете страни до споразумение, след като Белият дом настоя Киев да подпише плана до Деня на благодарността, посочва "Вашингтон пост".

Промените, които двама украински представители заявиха, че са много по-приемливи за страната им, биха могли да бъдат по-неприемливи за Русия - парадоксът, който отдавна води до безизходица относно прекратяването на войната, допълва изданието.

В. "Ню Йорк таймс" посочва, че цената на промените в мирния план за Украйна, направени по време на серия от срещи в продължение на 11 часа в Женева, водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, е ясна. Някои служители от администрацията на Тръмп прогнозират, че Владимир Путин вероятно ще отхвърли новия проект веднага, което би довело до продължителни преговори - точно това, което Доналд Тръмп се опитваше да предотврати.