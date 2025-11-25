Марк Рюте: Сърбия има право на военни учения с Китай, но Пекин буди тревога

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю за Радио Свободна Европа, че Сърбия като суверенна държава има право да участва в съвместни военни учения с Китай, но се дистанцира от отношението на президента на страната Александър Вучич към Пекин, "защото цялостните му действия (на Китай - б.ред.) са съмнителни", пише БТА.

"Сърбия може сама да взема решения за своите партньорства. Но нека не бъдем наивни относно Китай", посочи Рюте, като отбеляза тревогата на алианса от сътрудничеството на Пекин с Русия, Северна Корея и Иран. По думите му процесите в Индотихоокеанския регион и в евроатлантическото пространство са "все по-силно свързани и преплетени".

Рюте добави, че НАТО поддържа диалог със Сърбия, а самият той е в пряк контакт с президента Александър Вучич.

"Бих се дистанцирал от това, което президентът Вучич прави с Китай", заяви той и допълни, че алиансът трябва да гарантира сигурността на държавите-членки "от всеки, който би им навредил“.

Генералният секретар отбеляза също, че разгръщането на китайските въоръжени сили и военните им възможности изисква внимателно наблюдение.

"Когато гледаме огромното струпване на китайски въоръжени сили, нека бъдем наистина наясно какво се случва там", каза Рюте, който в интервюто говори предимно за усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Сърбия, която официално поддържа военен неутралитет, проведе първото си съвместно военно учение с Китай през юли тази година, припомня регионалната телевизия Ен1. Десетдневната подготовка на специалните части се състоя в провинция Хъбей въпреки предупрежденията от страна на ЕС. Страната укрепва военнотехническото си сътрудничество с Пекин, като през 2020 г. закупи от Китай шест безпилотни апарата CH-92A, а две години по-късно придоби и зенитно-ракетната система FK-3. Според Радио Свободна Европа Сърбия е поръчала и нови разузнавателни дронове CH-95.

Предупреждения за задълбочаващото се сътрудничество между Белград и Пекин в сферата на отбраната идват и от Вашингтон, припомня медията.