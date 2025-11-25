Италия след регионалните избори: започва битката за властта

Обединената левица застрашава хегемонията на Джорджа Мелони, а десницата бърза да пренапише изборните правила

Регионалните избори в Италия не донесоха очакваните сътресения в управлението, но разкриха ново политическо уравнение, което ще определи тона на предстоящата предизборна кампания за парламентарните избори през 2027 г. Макар „ударът по правителството" да не се състоя, резултатите утвърдиха едно развитие, което в последната година набираше скорост: консолидацията на широката лявоцентристка коалиция, известна като campo largo.

Въпреки вътрешните напрежения между Демократическата партия (ДП) и движение „5 звезди", регионалните избори потвърдиха, че партньорството им е не само възможно за вотовете, а и печелившо. В южната област Кампания ДП направи отново стратегическа крачка назад, отстъпвайки кандидатурата в полза на „5 звезди". Този ход напомни на аналогичната постъпка в Сардиния година по-рано и затвърди идеята, че лявоцентристкият блок може да действа като истинска коалиция, способна да се противопостави на дясното мнозинство на Джорджа Мелони.

Какви са конкретните резултати от изборите?

В Кампания победител с 60,61% е лявоцентристкият кандидат Роберто Фико (5 звезди), бивш председател на Камарата на депутатите.Той изпревари кандидата на десницата Едмондо Чириели с 35,74%. Фико наследява губернатора от ДП Винченцо Де Лука.

В област Пулия лявоцентристките сили триумфираха с бившия кмет на град Бари Антонио Декаро, получил 63,97%, срещу 35,13% за десноцентристкия предприемач Луиджи Лобуоно. Декаро наследява губернатора от ДП Микеле Емилиано.

Единствената регионална победа за десницата дойде на север във Венето. Алберто Стефани от „Лига" спечели с 64,39%, срещу 28,88% за кандидата на лявоцентристката коалиция Джовани Манилдо. Той наследява превърналия се в почти легендарен губернатор Лука Дзая.

Прогнозите показват, че при национални избори лявоцентристката коалиция вероятно ще се яви обединена въпреки програмните различия и напрежението между по-реформисткото крило на ДП и по-популисткия стил на „5 звезди". Резултатите говорят ясно, че за разлика от 2022 г., лявоцентристките сили днес имат реален шанс за победа.

Сегашната несигурност не остава незабелязана за управляващата коалиция. Дясноцентристките сили, макар и в силна позиция на национално ниво, виждат ясно опасността: досегашният изборен закон вече не им гарантира победа. През 2022 г. опозицията им подари властта, разпилявайки милион и половина гласа в три отделни листи. В сегашния политически контекст подобно разпиляване обаче изглежда все по-малко вероятно.

Оттук идва и решимостта на десницата да промени изборните правила -да премахне едномандатните райони, където широката лявоцентристка коалиция се представя силно (особено на юг), и да въведе пропорционален вот с премия за най-голямата коалиция. Допълнителен ход е обсъжданото намаляване на прагa за партиите, които се явяват самостоятелно -от 8 на 3%, с явната цел да се насърчи Карло Календа и неговата партия „Ационе" да се отдели от лявоцентристкия блок.

За Джорджа Мелони това е един от най-тежките политически моменти от влизането й в премиерския кабинет. Очакванията за силен пробив в Кампания с близкия й съратник Чириели се изпариха въпреки личното й участие в кампанията и спорните й жестове, включително включването на противоречивата „амнистия" в строителната сфера в региона.

Допълнителен удар дойде от Венето, където „Италиански братя" на Мелони беше двойно задмината от „Лига". Макар нейният лидер Матео Салвини да използва случая, за да обяви собственото си „завръщане", анализаторите са единодушни: успехът е почти изцяло заслуга на Лука Дзая. Той е смятан за умерено, прагматично лице на партията, което рязко контрастира с крайнолибералния и националистически курс на Салвини.

Вътрешните противоречия в Лигата обещават да ескалират, особено във връзка с бъдещата битка за Ломбардия - регион, който Мелони желае за своите партии, но за който Салвини трудно би отстъпил.

За лявоцентристките сили резултатите носят двойно послание. От една страна, лидерът на ДП Ели Шлайн вижда потвърждение на своята стратегия за твърдо единство. Отхвърляна и често осмивана, тя успя да състави работеща коалиция, която превръща съревнованието с десницата в реална надпревара.

От друга страна, Джузепе Конте се позиционира като истинският победител, независимо че неговото движение „5 звезди" отбеляза слаби резултати -дори под 10% в Кампания, където спечели техен кандидат. Конте показа ясно, че се стреми към лидерската позиция в коалицията и смята себе си за по-убедителен кандидат за премиер от Шлайн. Той постепенно придърпва „5 звезди" към центристки позиции по теми като сигурност и миграция, но запазва остра антиатлантическа и популистка линия във външната политика, напомняща на Салвини.

В този напрегнат политически климат мнозинството се готви да ускори промените в изборното законодателство. Парадоксално, това се случва на фона на рекордна подкрепа за „Италиански братя" - 31,6% според последното проучване на института SWG. Въпреки растежа в рамките на коалицията, обединеният ляв блок е реален конкурент.

Според същото проучване десницата има малко над 48%, а широката лявоцентристка коалиция -над 45%. Ако към левицата се присъедини „Ационе" на Календа, резултатът би бил практически равен.