Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Земетресение от 5,7 по Рихтер разтърси Япония

Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер разтърси префектура Кумамото в 18:01 ч. местно (11:01 ч. българско) време днес, съобщи Японската метеорологична агенция.

В Убуяма е отчетена горна степен 5 по японската сеизмична скала от 7, а в Асо – долна степен 5, като и двете населени места се намират в префектурата, посочват от агенцията.

Не се очаква цунами след труса, чийто епицентър е на около 10 километра дълбочина в района Асо, пише JapanNews. Земетресението е усетено и в съседни префектури. Долна степен 5 е регистрирана в Такета, префектура Оита, а степен 3 е отчетена във Фукуока, Сага, Миядзаки и Ехиме.

Припомняме, че префектура Кумамото бе засегната от земетресение с магнитуд 7,3 през април 2016 г.

