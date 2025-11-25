ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция задържа трима по обвинение за шпионаж в полза на ОАЕ

Турските власти са задържали трима души в Истанбул по обвинения във военен и политически шпионаж в полза на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на Главната прокуратура в Истанбул.

„Установено е, че членове на разузнавателната служба на Обединените арабски емирства са се опитали да съберат биографични данни за високопоставени служители от турската администрация, като са се свързали с длъжностни лица от различни чуждестранни държави и ръководители, работещи в отбранителния сектор в Турция, използвайки фалшиви профили и мобилно устройство, закупено от турски мобилен оператор, което по-късно е било занесено в ОАЕ", се казва в изявлението на прокуратурата по случая.

От прокуратурата съобщиха също, че към момента продължава издирването на един от общо четиримата обвинени по случая.

