Доходите на европейците в ЕС са нараснали с 22 на сто на глава от населението между 2004 и 2024 г.

Реалният доход на домакинствата на глава от населението в ЕС между 2004 и 2024 г. е нараснал с 22 на сто, съобщава Европейската статистическа служба Евростат на сайта си, цитирана от БТА.

Доходът на глава от населението се е повишавал постоянно между 2004 и 2008 г., стагнирал е между 2008 и 2011 г. поради световната финансова криза и е намалял през 2012 и 2013 г. Оттогава доходът е възобновил стабилния си растеж до 2020 г., когато се е понижил заради ковид пандемията. През 2021 г. се наблюдава възстановяване, но доходът нараства бавно през 2022 и 2023 г., а първите данни за 2024 г. сочат ускоряване на ръста на доходите.

Румъния е имала най-голям ръст на реалния доход на домакинствата на глава от населението от 2004 до 2024 г. (134 на сто), следвана от Литва (95 на сто), Полша (91 на сто) и Малта (90 на сто). Гърция и Италия са единствените страни, в които доходът на домакинствата на глава от населението е намалял през последните 20 години (съответно с -5 на сто и -4 на сто). Най-малките увеличения на реалния доход са регистрирали Испания (11 на сто), Австрия (14 на сто), Белгия (15 на сто) и Люксембург (17 на сто).

Евростат не представя налични данни за България по този показател.