Тайни срещи между Русия и САЩ за войната в Украйна се водят в Абу Даби?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Тайни" срещи между САЩ и Русия за Украйна са проведени вчера и се очаква да продължат днес в Абу Даби в опит да бъде постигнато примирие. Това съобщиха днес американски и британски медии, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Тези дискусии се провеждат в момент, когато и Украйна, и Русия съобщават за „масирани" вражески удари на териториите си тази сутрин. Най-малко трима души са убити в руската Ростовска област и най-малко шестима в Украйна, където ударите бяха отново насочени срещу енергийния сектор и столицата Киев.

Според Ей Би Си Нюз и британския ежедневник „Файненшъл Таймс" (ФТ) американката делегация е водена от министъра на сухопътните войски Дан Дрискол.

ФТ съобщи също, че ръководителят на украинското военно разузнаване присъства на преговорите, без да уточни дали се провежда тристранна среща, или отделни двустранни срещи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията за тези срещи.

„Нямам нищо, което да ви кажа. Следим информацията от медиите", каза той пред журналисти от държавните медии.

Паралелно с това страните от „коалицията на желаещите", която обединява съюзниците на Украйна, ще възобновят видеоконферентните си дискусии по американския план днес.