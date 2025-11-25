Съдът прие 3900 страници обвинителен акт срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Съдът за тежки престъпления в Истанбул прие обвинителния акт на прокуратурата от 3900 страници по обвинението срещу отстранения кмет на града за ръководене на организирана престъпна група, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Разследването обхваща 105 арестувани и 407 задържани.

Екрем Имамоглу, който е смятан за водещия политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Според обвинителния акт на прокуратурата в Истанбул като пострадали от престъплението са посочени Министерствата на финансите, вътрешните работи, енергетиката и природните ресурси, земеделието и горите, Дирекцията по околна среда, урбанизация и изменение на климата в Истанбулския окръг, Голямата община в Истанбул и община Шишли, а като подател на сигнала за престъплението – Дирекцията по проверка на собствеността.

Прокуратурата иска затвор от 849 до 2430 години и 6 месеца затвор по обвинения за създаване организиране на престъпна група, нерегламентирано съхраняване, копиране и разпространение на лични данни, укриване на доказателства за престъпление, възпрепятстване на комуникацията, нанасяне на щети върху обществено имущество, вземане на подкуп, разпространение на невярна обществена информация, изнудване, измами, които целят да нанесат вреди върху обществени организации и обществото, пране на пари, придобити по незаконен начин, манипулиране на търгове, умишлено замърсяване на околната среда, нарушаване на Закона за данъците, Закона за горите и природните ресурси.

За ръководни членове на предполагаемата група, която е действала под ръководството на Имамоглу, са посочени арестуваните Фатих Келеш, Мурат Онгун, Адем Сойтекин, Хюсеин Гюн и издирваният Мурат Гюлибрахимоглу и Ертан Йълдъз, който в момента на свобода.

Предстои изготвянето на доклад, след който ще бъде определена и датата за начало на делото.