Единствената петролна рафинерия в Сърбия спира работа, Вучич направи извънредно изявление

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация", съобщи телевизия N1.

„Топла циркулация" означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник, запознат със ситуацията.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия" (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза, съобщава БГНЕС.

Сръбският президент Александър Вучич се обърна извънредно към нацията в 12 часа българско време.

"Днес се обръщам към вас, защото сме изправени пред големи проблеми", каза Вучич в началото.

"Искам да ви информирам, че рафинерията е в процес на топла циркулация, това е тиха работа, по-нисък режим от обикновено. Имаме още четири дни до пълното спиране на рафинерията, ако не получим лиценз от правителството на САЩ. Надявахме се и очаквахме да вземем този лиценз вчера. Стигнахме до заключение в многобройни разговори снощи, че все още има неща, които искат да чуят, да видят, да стигнат до евентуално вземане на положително решение", добави държавният глава.

Той повтори, че това е заради решението им да не налагат санкции на Русия.

"Без да сме виновни, ние станахме жертва на ожесточени атаки и изнудване. Санкциите, които въвеждате срещу Русия и нейните компании, но тези санкции по същество засягат нашата страна, в дълбочина, стратегически, по всякакъв начин", посочи още Вучич.

„Все още разполагаме с днес и утре, за да се опитаме да получим оперативен лиценз. Дали ще го получим зависи от американците", каза сръбският държавен глава и добави, че "досега правехме всичко, което поискаха руските ни приятели."

"НИС вече започна да изчерпва оперативните си резерви. Ако няма приток на петрол, тоест ако не получим лиценз, ще останат резерви на НИС от 55 000 тона дизел и 50 000 тона бензин", разкри Вучич.

Според оценките резервите ще достигнат до 28 декември, каза той.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС влязоха в сила на 9 октомври, след като бяха отлагани 8 пъти.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

„Когато санкциите вече бяха обявени и американците ги отлагаха месец след месец, ние приемахме всяко руско предложение и не искахме да променяме условията на бизнеса, защото не искахме да разваляме отношенията", каза Вучич.

Президентът на Сърбия заяви още, че собствеността на НИС се е променила три пъти тази година (през февруари, май и септември), защото руснаците са искали да адаптират дейността си към санкциите.