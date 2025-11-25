Полша: НАТО трябва да ускори работата по защитата на източния си фланг от дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО трябва да ускори работата по засилването на защитата на източния си фланг от дронове, заяви полският военен министър Владислав Кошиняк-Камиш, след като днес Румъния вдигна във въздуха изтребители, след като безпилотни летателни апарати навлязоха във въздушното ѝ пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Операция „Източен страж“ изисква подкрепления. Осем страни обявиха сили, това трябва да се ускори. Това е заключението, ако днешното нарушение бъде потвърдено“, заяви Кошиняк-Камиш след среща с френския си колега.