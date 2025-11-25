ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша: НАТО трябва да ускори работата по защитата на източния си фланг от дронове

Владислав Кошиняк-Камиш СНИМКА: Екс/@BostonTea84

НАТО трябва да ускори работата по засилването на защитата на източния си фланг от дронове, заяви полският военен министър Владислав Кошиняк-Камиш, след като днес Румъния вдигна във въздуха изтребители, след като безпилотни летателни апарати навлязоха във въздушното ѝ пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Операция „Източен страж“ изисква подкрепления. Осем страни обявиха сили, това трябва да се ускори. Това е заключението, ако днешното нарушение бъде потвърдено“, заяви Кошиняк-Камиш след среща с френския си колега.

