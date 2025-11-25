Мигранти нападнаха колата на италианска двойка, изнасилиха момичето пред очите на годеника й

Трима мигранти нападнали колата на италианска двойка и принудили мъжа да гледа, докато изнасилват 18-годишната му годеница, пише "Дейли мейл".

Според полицията в Рим, мъж е бил задържан и принуден да гледа как мигранти, нахлули в колата му, изнасилват 18-годишната му годеница. Двойката била паркирала в тихо кътче на Tor Tre Teste - парк в източната част на столицата. Минути след това италианците били обградени от тримата мигранти. Според свидетели жертвите били голи преди инцидента. Полицията съобщи, че нападателите са счупили прозореца и първо са издърпали 24-годишния мъж от колата, а после извадили и жената, която опитвала да се покрие с дреха. Мъжът разказал на полицията, че е бил задържан от двама от нападателите, а годеницата му била влачена на кратко разстояние. Докато тя е била сексуално насилвана, той викал за помощ, молел ги да спрат и дори заплашвал с отмъщение, но не успял да се освободи. След нападението и тримата нападатели избягали. Жертвите се свързали с полицията и подали жалба. От полицията посочили, че двамата били уплашен и объркани. Полицаите добавиха, че е възможно да са участвали до петима нападатели.

Вече са арестувани трима мароканци по обвинение в групово изнасилване и грабеж. Двама от тях били проследени от полицаи и задържани няколко дни след нападението на 25 октомври, а третият е задържан във Верона преди няколко дни. Следователите обясниха, че арестите са били държани в тайна, докато се събират доказателства. Отпечатъците, взети от счупения прозорец, съвпадат с тези на задържаните мъже. Според тях нападението е започнало като грабеж, тъй като вещите на италианците са били откраднати. Разследването продължава - полицията проверява дали са участвали и други мъже.

През ноември миналата година италианският министър-председател Джорджа Мелони свърза мигрантите - особено тези без документи, с увеличаването на сексуалното насилие и изнасилванията в страната. Преди да бъде избрана, тя публикува ужасяващо видео на жена, изнасилена от мигрант на тротоара в Пиаченца. Неотдавнашни случаи на групово изнасилване, в които са замесени имигранти, доведоха до обществени протести срещу нелегалната масова миграция и насилието срещу жени. През февруари 2024 г. безпомощно 13-годишно момиче беше брутално изнасилено, като зверството продължило половин час. Насилниците били египетски мигранти в Катания, които влачили момичето до обществена тоалетна. Тийнейджърката разказа, че двама я изнасилили - и двамата били непълнолетни, а останалите от я държали.

Италия не е единствената европейска страна, в която се наблюдава увеличение на сексуалното насилие от бежанци. Миналия месец полицията арестува петима мъже от Сирия, изнасилили тийнейджърка и я заплашили с електрошок. През май тази година двама алжирски бежанци бяха вкарани в затвора, задето примамвали тийнейджърки на 14-15 години в изоставена сграда, където ги дрогирали с екстази, държали ги на мушка и ги изнасилвали. По-малкото момиче претърпяло толкова тежки наранявания, че имало синини по ребрата. През 2019 г. Али Башер, иракчанин, търсещ убежище, беше осъден на доживотен затвор за изнасилване и убийство на 14-годишно момиче в Германия. Случаят възмути немците и предизвика национален дебат за миграционната политика на страната. Миналата седмица политиците в Италия предприеха стъпки за разширяване на определението за сексуално насилие, така че да включва и несъгласувани действия. Това премахва отговорността на жертвата да покаже физически признаци на насилие. Защитниците приветстваха поправката, като заявиха, че тя ще улесни хората да подават сигнали. Това се случва след като резултатите от няколко случая на изнасилване предизвикаха обществено възмущение.