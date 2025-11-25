ЕС предложи задълбочаване на връзките си с Украйна в отбраната

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предложи по-силна интеграция на отбранителната промишленост на блока с Украйна, тъй като все още се правят промени по мирния план на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Членовете на Европейския парламент се очаква да гласуват програма на стойност 1,5 милиарда евро, като 300 милиона евро са предназначени за Инструмента за подкрепа на Украйна.

Отбранителната промишленост на Украйна се нуждае от нас, заяви еврокомисарят по въпросите на отбраната пред евродепутатите в Страсбург. "Ние обаче се нуждаем още повече от иновациите на Украйна в областта на отбраната", добави той.

Кубилюс заяви, че предоставянето на достъп на Украйна до Програмата за инвестиции в отбраната на ЕС "дава възможност за закупуване на отбранителна техника във, със и за Украйна".

Очаква се тази година разходите за отбрана на ЕС да възлязат на около 392 милиарда евро, което е почти двойно повече от сумата преди четири години, преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г.

Администрацията на Тръмп намекна, че дава приоритет на сигурността на САЩ по вътрешните си граници и в Азия. Администрацията заяви на европейците, че в бъдеще те трябва да се грижат сами за себе си и за Украйна.

Европейската комисия счита, че през следващото десетилетие вероятно ще бъдат похарчени около 3,4 трилиона евро за отбрана.

Държавите членки на ЕС се призовават да закупят голяма част от военното си оборудване в рамките на блока, като работят предимно с европейски доставчици – в някои случаи с помощта на ЕС за намаляване на цените и ускоряване на поръчките.

Кубилюс заяви, че оръжейните компании, базирани в ЕС, могат да кандидатстват за данъчни облекчения и други финансови стимули за финансиране на т.нар. европейски отбранителни проекти от общ интерес, които "никоя държава членка не може да реализира сама, но които ще защитят цяла Европа."

Разрешаването на украински компании да участват в тези проекти "ни позволява да внесем украински военни иновации в европейската отбранителна промишленост", каза той.

Миналата седмица Европейската комисия представи нов пакет от мерки в областта на отбраната, който ще позволи по-бързото разполагане на танкове и войски в цяла Европа, както и Пътната карта за трансформация на отбранителната промишленост на ЕС, която има за цел да опрости и уеднакви регулациите в отбранителната промишленост на ЕС и да насочи инвестициите към местното производство на оръжия, превозни средства, сателити, снаряди и патрони.