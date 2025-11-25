Зеленски: Виждаме много възможности за мир след преговорите в Женева

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

“След преговорите в Женева виждаме много перспективи, които може да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа”, написа той в “Екс” след телефонен разговор с британския премиер Киър Стармър.

Вашингтон и Киев са постигнали споразумение по най-важните точки от плана, предложен от Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна, съобщи още високопоставен украински представител, цитиран от ДПА.

“Нашите делегации постигнаха общо разбиране по основните условия на споразумението, обсъдено в Женева“, заяви Рустем Умеров, бивш министър на отбраната, който сега е секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и член на преговорния екип на страната си. “Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите ни стъпки. Очакваме с нетърпение да организираме посещение на украинския президент в САЩ на най-ранната подходяща дата през ноември, за да завършим последните стъпки и да сключим сделка с президента Тръмп“, написа Умеров във “Фейсбук”.

Според американски медии високопоставени членове на американското правителство в момента са в Абу Даби, за да обсъдят редактирания план с руска делегация.

Американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол води преговори с представители на руското правителство от вчера, според информации на телевизиите “Си Би Ес” (CBS), “Си Ен Ен” (CNN) и вестник Уол Стрийт Джърнъл” (Wall Street Journal).

Миналата седмица САЩ представиха 28-точков план за прекратяване на войната в Украйна, която започна с нахлуването на руските войски на 24 февруари 2022 г.

Първоначално планът на администрацията на Тръмп изглеждаше, че съдържа повечето от условията на Кремъл за прекратяване на войната, но оттогава вече беше интензивно предоговарян от европейски и украински дипломати.

По-рано руският президент Владимир Путин описа оригиналната версия на 28-точковия план като основа за мирно решение на конфликта, но предупреди, че не трябва да се допуска значително смекчаване на споразумението в полза на Киев.

Вчера вечерта Русия извърши серия от атаки срещу украинската столица Киев, като най-малко седем души бяха убити при ударите, като бяха засегнати градски сгради и енергийна инфраструктура. Тази нощ също украинска атака срещу южната част на Русия отне живота на трима души и е нанесла щети по жилища, предаде АП, като се позова на властите.