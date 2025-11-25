Си Ен Ен: Украйна е приела споразумение за спиране на войната с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като не са уточнени само незначителни детайли, заявява американски представител, цитиран от Си Ен Ен. Информацията се потвърждава и от Би Би Си.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски от своя страна отбеляза, че предстои още работа.

Докато американският министър на отбраната беше в Абу Даби на срещи с руски официални лица по предложението на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, US представителят заяви:

„Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Има някои незначителни детайли, които трябва да бъдат изяснени."

Изявлението на САЩ сякаш сякаш надхвърля публичната позиция на украинските официални лица, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт с министъра на сухопътните войски Дан Дрискол.

В своя публикация в "Екс" украинският министър на националната сигурност Рустем Умеров написа, че делегациите са „постигнали общо разбиране по основните условия на споразумението, обсъдено в Женева".

„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в по-нататъшните ни стъпки", пише още той. И добави, че Украйна очаква с нетърпение да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да „завърши последните стъпки и да сключи споразумение с президента Доналд Тръмп".

В публикация в "Екс" по-рано днес Зеленски заяви: „След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа".

"Преговорите между делегациите на САЩ и Русия в Абу Даби вървят добре, оставаме оптимистично настроени", посочи говорителят на Дрискол подполковник Джеф Толбърт.