Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Делото за пожара в Кочани продължава на 2 декември

Маринела Величкова, БТА

1284
пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония

Следващото заседание по делото за пожара в дискотека „Пулс” в град Кочани ще се проведе на 2 декември, обяви съдията Диана Груевска-Илиевска. На днешното заседание обвинените 35 физически и 3 юридически лица трябваше да обявят дали се признават за виновни, но адвокатите им реагираха, че те не са запознати с окончателния обвинителен акт, след като на миналото заседание към делото беше присъединен и обвинителният акт срещу собственика на фирмата, охраняваща дискотеката.

Обвинителният акт ще им бъде връчен още днес, но тъй като първоначално заседанието беше панирано за утре, а за да прегледат обвинителния акт е необходимо време, заседанието беше насрочено за 2 декември. 

Повече от половин час беше необходим на съда да регистрира имената на адвокатите, представители на пострадалите и семействата на починалите, които обявиха, че се присъединяват към наказателното преследване на прокуратурата и ще предявят иск за обезщетение в гражданско производство.

В следствие на пожара в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март т.г. загинаха 63-ма млади хора, а пострадалите са над 200. 

