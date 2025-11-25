ЕП настоява за опростяване на правилата за ползване на ИИ във финансовия сектор

Членовете на Европейския парламент приеха днес резолюция, свързана с използването на изкуствен интелект (ИИ) във финансовия сектор. Резолюцията бе предложена от Арба Кокалари (Група на Европейската народна партия) и бе приета с 426 гласа „за“, 182 „против“ и 39 „въздържали се“.

„С този доклад изпращаме ясно послание, че не е необходимо ново законодателство за използването на ИИ във финансовия сектор. Вместо това съществуващите правила трябва да бъдат изяснени, да станат по-малко бюрократични и да позволяват инвестиции“, каза непосредствено преди вота Кокалари. Това сигнализира за значителна промяна в политиката на Европейския парламент, който преди това беше значително по-скептичен по отношение на ИИ.

По думите ѝ отговорното използване на ИИ във финансовия сектор има значителен потенциал, който може да доведе до по-безопасни и по-ефективни продукти за потребителите.

Резолюцията разглежда бързото разрастване на използването на ИИ във финансовия сектор, като признава неговия потенциал за подобряване на ефективността, иновациите, потребителските услуги и инвестициите.

В документа членовете на ЕП заявяват, че изкуственият интелект има голям потенциал да донесе ползи на финансовия сектор чрез откриване на измами, персонализирани съвети, наблюдение на транзакции и анализ на данни за околната среда, социалната отговорност и корпоративното управление (ESG).

Въпреки това депутатите посочват и значителните рискове, като пристрастност на данните, непрозрачност на моделите, прекомерна зависимост от няколко технологични доставчици, заплахи за киберсигурността и предизвикателства в областта на управлението. За да се намалят, посочените рискове, членовете на ЕП подчертават необходимостта от човешки надзор, строго управление на данните, актуализиране на надзорните инструменти на ЕС и призовават за регулаторна рамка, която да насърчава иновациите, но не за сметка на защитата на потребителите и финансовата стабилност.

Членовете на ЕП призовават Европейската комисия и надзорните органи да издадат по-ясни и пропорционални насоки, вместо да създават нови правила. Надзорните органи следва да подобрят сътрудничеството си, включително чрез последователни тълкувания, обмен на информация и трансгранична координация, пише още в документа.

Евродепутатите призовават също така за по-големи инвестиции в ИИ, повишаване на грамотността и преквалификацията в областта, проучване на екологичното въздействие на ИИ, създаване на специфични за технологията регулаторни „пясъчници“ и намаляване на регулаторните бариери за финансовите дружества, които използват изкуствен интелект.