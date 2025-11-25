Стармър: Оставаме ангажирани с разполагането на многонационални сили в Украйна след края на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания все още планира да участва в разполагането на многонационални сили в Украйна след постигането на евентуално споразумение за прекратяване на огъня, заяви днес говорител на премиера Киър Стармър, цитиран от Ройтерс и БТА.

В телефонен разговор днес Стармър и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха "значението на продължаващата работа на коалиционните партньори по подготовката за разполагането на многонационални сили след прекратяването на военните действия", заяви говорителят на Стармър.

На въпроса дали Великобритания все още е готова да изпрати войски в Украйна след края на военните действия в страната говорителят отговори: "Този ангажимент остава в сила."

Русия отхвърли потенциалното разполагане на чуждестранни военни сили в Украйна, като го нарече неприемливо.