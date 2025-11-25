На 141 години почина обичаната галапагоска костенурка Баба в зоопарка в Сан Диего

След повече от век, в който е похапвала любимата си маруля и кактусови плодове, почина най-възрастният обитател на зоопарка в Сан Диего, Калифорния - любимата галапагоска костенурка Баба (Gramma), предаде АП, цитирана от БТА.

Баба е била на около 141 години, съобщиха от зоопарка. Тя почина на 20 ноември. Не е ясно точно кога костенурката е пристигнала в зоопарка в Сан Диего, но според служителите това е станало през 1928 или 1931 г., като животното е пременесено от противоположния край на континента - от зоопарка в нюйоркския квартал Бронкс, пише АП.

Костенурката е преживяла две световни войни и управлението на 20 президенти на САЩ. Тя е страдала от костни заболявания, свързани с напредналата ѝ възраст, които прогресирали наскоро, преди Баба да бъде евтаназирана, съобщават от зоопарка.

Много посетители коментират в социалните мрежи как са посетили Баба за първи път, когато са били малки, и как са се връщали години по-късно с децата си. Кристина Парк, на 69 години, казва, цитирана от АП, че един от най-ранните ѝ детски спомени е посещението в зоопарка в Сан Диего, когато била на 3 или 4 години и е яздила костенурка. Това вече не е позволено, но преживяването я вдъхновило да отгледа малка пустинна костенурка като домашен любимец и да научи повече за опазването на тези животни.

Галапагоските костенурки могат да живеят над 100 години в дивата природа и близо двойно повече в плен. Най-старата известна такава костенурка се е казвала Хариет и е живяла в австралийски зоопарк до 175-годишна възраст. Тя е била взета от Галапагоските острови през 1835 г., когато е била с размерите на чиния за хранене, според зоопарка. Това означава, че тя се е излюпила някъде около 1830 г. и е починала през 2006 г.

Галапагоските костенурки включват 15 подвида от островите в Тихия океан, три от които са считани за изчезнали. Останалите са уязвими или критично застрашени видове, според Международния съюз за опазване на природата. През последните няколко десетилетия са положени съгласувани усилия за развъждане на тези костенурки в плен, като от 1965 г. насам в дивата природа са пуснати над 10 000 млади екземпляра, според Галапагоската организация за опазване на природата, цитирана от АП.

Някои подвидове са били възстановени, след като са били на ръба да изчезнат. През април четири галапагоски костенурки са родени в зоопарка във Филаделфия от родители, които са на около 100 години, което е първи подобен случай в историята на зоопарка, припомня още АП.