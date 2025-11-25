ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Израелските сили: Червеният кръст получи тялото на заложник, който е бил държан в Газа

Израелски войник Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Червеният кръст получи тялото на заложник, който е бил държан в Газа, предаде Франс прес, като цитира изявление на израелските въоръжени сили.

"Според информацията, предоставена от Червения кръст, ковчегът с тленните останки на загиналия заложник е бил предаден на неговите грижи и е напът към (израелски) войници в ивицата Газа", се посочва в краткото изявление, пише БТА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври след повече от две години война в Газа, "Хамас" остава да върне телата на трима заложници, взети в плен на 7 октомври 2023 г. – двама израелци и един тайландец.

Военните крила на "Хамас" и "Ислямски джихад" обявиха днес, че ще върнат тялото на 26-ия загинал заложник, държан в ивицата Газа. Малко преди това Израел обвини "Ислямския джихад", че нарушава крехкото примирие, в сила в Газа от 10 октомври, като забавя предаването на властите на тленните останки.

"В светлината на съобщението на "Ислямски джихад" относно местонахождението на останките на загинал заложник, Израел смята за сериозно забавянето на незабавното им предаване. Това е ново нарушение на споразумението" за примирие, се посочва в съобщение от кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Израелски войник

