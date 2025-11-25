Стефан Тафров: Планът на Тръмп за Украйна навярно е писан от руските служби

Планът "Тръмп" не е писан от дипломати, а вероятно от руските служби, които са го подпъхнали на част от американската администрация. В САЩ има рзаличия - от едната страна е вицепрезидентът е Джей Ди Ванс, от друга страна е държавният секретар Марко Рубио. Рубио първо каза, че няма такъв план, после му се скараха и обясни, че има и е техен. В Женева той прие голяма част от украинските възражения. Сега явно има нова чернова и същността ѝ вероятно е приемлива за Украйна. Междувременно европейците също полагат усилия. Тези от тях, които имат симпатиите на Тръмп - премиерката на Иалия и преидентът на Финландия, веднага излетяха за Вашингтон. На не можем да знаем точно на какво се е съгласил американският президент Доналд Тръмп.

Това коментира в ефира на Би Ти Ви дипломатът Стефан Тафров по повод преговорите за мир в Украйна, които се проведоха в неделя и последващите срещи и коментари на световните лидери. В почивния ден в Женева, Швейцария, се срещнаха представители на САЩ, Украйна и държави от Европейския съюз, за да обсъдят предложението от 28 точки на Тръмп за мир, което не се хареса нито на Европа, нито на Украйна. Европа излезе с контрапредложение от 24 точки. Разбра се, че е бил изготвен нов редуциран списък, а президентите Тръмп и Володимир Зеленски дадоха знак, че може и да се стигне до подписване на някакъв документ, но още не са излезли конкретно подробности. По-рано днес обаче някои световни медии излязоха с информация, че Зеленски е приел някакво споразумение, но не е ясно какво.

Тафров подчерта, че Украйна не се бори само за себе си, а за цяла Европа.

Ако Русия отново се превърне в суперсила, взимайки обратно Украйна, това поставя Европа в неприятна позиция, предупреди Тафров. Той обаче е песимист, че светът е по-близо до мир.

Владимир Путин иска да продължава войната. Той смята, че печели войната. Тръмп няма толкова лесно да я спре поради вътрешнополитическите разлики в САЩ, защото това може да му струва много политически. Той не е вникнал в никакви детайли, просто му е казано: "Ето тук един план, на който руснаците ще се съгласят и ще ви донесе Нобелова награда". Само че Нобелова награда се печели за мир, не за сапитулация", посочи той.

Журналистът Георги Харизанов посочи, че мнението на България също има значение, защото имаме тежест като държава в Европейския съюз.