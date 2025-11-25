ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21786024 www.24chasa.bg

Външните министри от ЕС ще обсъдят утре в онлайн среща усилията за мир в Украйна

996
По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна Снимка: Pixabay

Външните министри от ЕС ще обсъдят на среща утре последните новини, свързани с усилията за постигане на мир в Украйна, съобщи днес Съветът на ЕС. Заседанието ще бъде онлайн и неофициално, се отбелязва в съобщението, пише БТА.

Допълва се, че министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20, както и разговорите в Женева и в кулоарите на срещата на върха ЕС - Африкански съюз.

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна. В тази коалиция участват 33 държави, изразили готовност за по-задълбочена подкрепа за Украйна и за изпращане на мироподдържащи сили в страната след спиране на бойните действия.

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.