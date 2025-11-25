Външните министри от ЕС ще обсъдят утре в онлайн среща усилията за мир в Украйна

Външните министри от ЕС ще обсъдят на среща утре последните новини, свързани с усилията за постигане на мир в Украйна, съобщи днес Съветът на ЕС. Заседанието ще бъде онлайн и неофициално, се отбелязва в съобщението, пише БТА.

Допълва се, че министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20, както и разговорите в Женева и в кулоарите на срещата на върха ЕС - Африкански съюз.

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна. В тази коалиция участват 33 държави, изразили готовност за по-задълбочена подкрепа за Украйна и за изпращане на мироподдържащи сили в страната след спиране на бойните действия.