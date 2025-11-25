ЕК представи есенния пакет на европейския семестър

Европейската комисия прие есенния пакет на европейския семестър за 2026 г., в който се определят приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта за повишаване на конкурентоспособността. В настоящата трудна геополитическа среда, Комисията призовава за координирани действия за укрепване на производителността, иновациите и инвестициите в съответствие с компаса за конкурентоспособността. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Есенният пакет поставя началото на цикъла на европейския семестър за 2026 г., който ще подобри аналитичната му основа, ще засили диалога между държавите членки и заинтересованите страни и ще стимулира изпълнението.

Пролетният пакет на европейския семестър за 2026 г. ще предостави политически препоръки за справяне със специфичните предизвикателства, установени в докладите по държави, въз основа на препоръките за всяка държава за 2025 г.

Есенният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2025 г., която показва, че икономиката на ЕС остава устойчива с умерен растеж, дължащ се на стабилно вътрешно търсене, инвестиции, пазар на труда и намаляване на инфлацията. Същевременно ЕС е изправен пред стратегически уязвимости и структурни предизвикателства като ниска производителност, демографски натиск и нарастващо търсене на публични финанси, свързани с отбраната и прехода към декарбонизирана и цифрова икономика. Поради това укрепването на конкурентоспособността и поддържането на стабилни публични финанси ще бъдат важни за отключване на потенциала за растеж и запазване на стабилността на Европа.