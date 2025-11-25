Лавров: Украинските власти правят противоречиви изявления за американския мирен план

Украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ту Владимир Зеленски казва в Истанбул, че е готов да обсъди този план и да съгласува някои приемливи формулировки, ту неговите представители заявяват (включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН), че това е изключено", заяви Лавров в интервю, записано на 21 ноември. "Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че, разбира се, дипломатическото уреждане е за предпочитане", подчерта руският външен министър.

"Срещата в Аляска беше предшествана от визита на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с директни указания от президента на САЩ Доналд Тръмп", напомни руският първи дипломат. Той отбеляза, че Уиткоф е донесъл на срещата с руския президент Владимир Путин "конкретни параметри", които отчитат принципния подход на Москва, състоящ се "в необходимостта да се концентрираме върху премахването на основните причини за този конфликт".

Стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, подчерта още Лавров.

"Стремежът да се спре незабавно кръвопролитието заслужава всяко възможно поощрение. Но за да се разреши този конфликт в дългосрочен план, са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи", добави той, като отбеляза, че Москва цени стремежа на Тръмп да не започва войни, както правеха неговите предшественици, а да ги спира.

Всичките осем войни, спрени от Тръмп, "за определен период са замръзнали, обявени са примирия: сега в Близкия Изток, между Пакистан и Афганистан, между Камбоджа и Тайланд, в Демократична република Конго и Руанда – практически навсякъде са настъпили примирия".

"Но тези инициативи не засягаха основните причини", посочи руският външен министър. "Вече започнаха проблеми на границата между Камбоджа и Тайланд, между Пакистан и Афганистан, и не всичко е толкова безоблачно, меко казано, в палестинско-израелската посока".

В същото време според Лавров никой не се вслушва в позицията на Европа по отношение на уреждането на украинския конфликт. Той отбеляза, че Европа "зависи от САЩ по отношение на сигурността и от гледна точка на перспективите на своята външнополитическа линия".

"Не знам откъде (френският президент Еманюел Макрон) е взел убеждението, че "Русия е обявила Франция за враг". По мое мнение, точно обратното е. Франция от доста време се отнася нечестно към Русия. Включително и по отношение на Минските споразумения, които Франция през 2015 г., в лицето на предшественика на Макрон, тогавашния президент Франсоа Оланд, гарантира с подписа си", заяви още Лавров.

Не само Париж, а цяла Европа се е отнасяла към Москва с фалшива доброжелателност преди украинската криза, смята още руският външен министър. Той обаче е убеден, че всъщност Европа винаги е желала злото на страната му.

"Единственото, което вероятно е вярно, е, че всичките им (в Европа – бел. ТАСС) усмивки и прегръдки, които бяха насочени към руските представители преди украинската криза, бяха само игра. Те се преструваха на доброжелателни, а всъщност винаги са желали зло и нещастия на Русия", смята Лавров.

Според него, фактът, че сега европейските лидери предсказват крах на руската икономика, че руският народ ще се въстане с вили и ще свали всички, „показва, че Европа за пореден път доказва репутацията си, спечелена в продължение на 500 години, когато всички големи беди произтичаха именно от тази група държави (някои по-малки, някои по-големи)".

Примерът на президента на Финландия Александър Стуб показва, че десетилетия на неутралитет не са изкоренили нацистките кълнове в тази страна, отбеляза още Лавров.

"Моят бивш колега Стуб, който беше министър на външните работи на Финландия, стана президент и, естествено, след като поигра голф с Доналд Тръмп, сега се позиционира като експерт по всичко и всички, изразявайки откровено русофобски позиции. Дългите десетилетия на неутралитет на Финландия не са заглушили тези кълнове, които имат корени в нацисткото минало на финландската държава", отбеляза той.

"Аз бях искрено убеден, че все пак годините на неутралитет, добросъседство с Руската федерация са означавали нещо. Често посещавах граничните градове на Финландия, където се провеждаха заседанията на Арктическия съвет. Жителите на граничните територии си гостуваха без визи, организираха кинофестивали, фестивали на песента и танца, бяха приятели като семейства, както се казва сега. И всичко това беше изтрито за една нощ", заяви руският външен министър.

В същото време, по време на конфликта в Украйна Русия се е сплотила. "Както подчертава президентът на Руската федерация Владимир Путин, войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината", подчерта Лавров.