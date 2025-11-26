3I/ATLAS: Комета или кораб лети към Земята със скорост 2 млн. км на ден? (Графика)

Вероятността обектът да е естествен е 83%, за технология е едва 17%, казва геофизикът, проучващ астрофизични явления проф. Бойко Рангелов

Едно от най-интересните научни събития на 2025 г., а вероятно и на десетилетието е кометата пришълец от непознати светове 3I/ATLAS. Засякоха я през юли, но днес интересът към нея расте на принципа на снежната топка, прерастваща в лавина. Естествен обект ли е, или технология? Ако все пак е комета, дали не се използва от извънземна цивилизация, разузнаваща какво се случва в Слънчевата система?

Странното поведение на обекта взриви милиони дискусии в социалните мрежи по света. За това допринесе НАСА, която буквално замлъкна в решаващия момент - специалистите не успяха да обработят навреме данните заради бюджетния локдаун, което бе рай за конспиратолозите. Истерията стигна точката на кипене, когато конгресмени и сенатори в САЩ изригнаха, че настояват за незабавна информация и обяснения. В дискусията се намеси и милиардерът Илон Мъск, повтаряйки изводите на някои учени, че обектът показва негравитационно ускорение и ако това е извънземна технология, има потенциал да застраши Земята. Бившият шеф на катедра "Астрофизика" проф. Ави Льоб всеки ден гъделичкаше любопитството на публиката, поставяйки се на мястото на потенциална свръхнапреднала цивилизация, която би използвала естественото движение на небесно тяло, за да разузнава световете в Слънчевата система. Бойко Рангелов СНИМКА: Архив

Всичко това докара публиката до възторг особено след като преди дни учени от Космическия институт на Руската академия на науката изчислиха, че междузвездният обект 3I/ATLAS се е доближил на по-малко от 300 млн. км от Земята на 23 ноември и бързо скъсява дистанцията с 2 млн. км на ден. Засега изчисленията сочат, че кометата ще достигне най-близката точка до Синята планета на 19 декември, но и тогава ще е на безопасното разстояние от 269-270 млн. км.

В този невъобразим "коктейл" от непознати емоции учените сякаш нямат особени шансове. На всяко тяхно доказателство или аргумент, че това все пак е комета, която прави "кометни неща", милионите потребители в социалните мрежи почти в хор отговарят: "Не вярваме!". Именно затова се свързахме с един български геофизик - проф. Бойко Рангелов, работещ по десетки международни проекти, който от самото начало следи развитието на прелюбопитната интрига. Още преди самия разговор той уточни, че не е специалист по кометите, но отдавна се занимава с въпроси от сферата на астрофизиката.

"Всичките ми разсъждения и интерпретации се базират на собствени знания и опит. Не мога да се меря с Ави Льоб и Мичио Каку, които наситиха медийното пространство със своите интерпретации", посочи той.

На 19 декември 3I/ATLAS ще достигне най-близката си точка до Земята. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

- Проф. Рангелов, какво мислите за смайващия размер на кометата 3I/ATLAS и невижданата скорост?

- И размерът, и скоростта са рекордни. В едно състезание с 3-ма души все някой трябва да е на първо място. В случая това не би трябвало да е особена изненада, след като това е едва третият междузвезден обект, посещаващ Слънчевата система. Във Вселената има много и най-различни по размери и движещи се с различни скорости "междузвездни пришълци".

- Една от най-големите дискусии възникна заради антиопашката, която се появи през лятото и ранната есен и сега отново озадачи учените? На какво може да се дължи тя и има ли обяснение защо бе насочена към Слънцето, а не в обратната посока?

- Това наистина е особеност, която досега не се е появявала пред очите на астрофизиците. Тук трябва да се каже, че даден факт може да бъде интерпретиран по различни начини. В геофизиката това са едни от най-често срещаните задачи, за които се казва, че са "нееднозначни". Преди да придам на този факт конспиративно звучене (лъч, изпратен от обитаем космически кораб или автоматичен апарат за захранване от Слънцето или по неизвестна причина), може да помислим за по-естествени обяснения. Примерно като спукване на "газов мехур" във вътрешността на обекта, разположен в обърнатата към Слънцето страна. Нещо като балон, продупчен поради изтъняване на предната част на тялото от изпарението на повърхността му и нарастване на налягането поради нагряването от Слънцето. Сигурно могат да се намерят и други явления, даващи отговор на този въпрос. Не знам - не изключвам възможността да е непознато на науката явление. Обектът няколко пъти смени цвета си, а опашката му многократно се превърна в антиопашка, обърната към Слънцето. СНИМКА: ПУБЛИЧЕН ДОМЕЙН

- Проучване на НАСА установи, че газовият облак на кометата съдържа много повече никел, отколкото желязо. Срещат ли се в природата подобни обекти? Известно е, че има златен астероид.

- Не само НАСА установи този факт. Беше потвърден и от други космически агенции - на Китай, Индия. Обикновените метеорити, достигащи повърхността на Земята, особено "металните", съдържат и желязо, и никел. Това всъщност са сред диагностичните параметри, за да бъде причислен даден обект към метеоритите.

В случая имаме наличие на повече никел и почти пълната липса на желязо. Това даде повод на някои да интерпретират този факт като доказателство за изкуствения произход на тялото. Тук е мястото да се отбележи, че на Земята съществуват участъци (особено в мините за добив на никел), където никелът е в изключително доминиращо количество. Има минерали (обикновено сулфиди като milerit, pentlandit и др.), които са напълно естествени образувания. Защо и в Космоса да не е попаднал къс от подобна богата на никел скала? Има и платинени астероиди. Отдавнашна мечта на НАСА е да докара един до Земята - така че във Вселената има много изненади.

- Как си обяснявате промяната в цвета - край Слънцето кометата стана яркосиня, след което - зелена? Какъв би могъл да е химичният състав?

- Тук също интерпретациите не бяха еднозначни. Тезата, че това е изкуствена реакция на управляем извънземен обект, беше широко рекламирана. Само че твърде вероятно е това също да е естествен процес. Изображението на 3I/ATLAS, заснето от телескопа "Хъбъл" СНИМКА: НАСА

Обикновено преминаването от червения към синия спектрален цвят може да се дължи на няколко причини. На мен ми идват наум поне две. Първо, в резултат на нагряването на Слънцето обектът е повишил температурата си - такива например са "белите джуджета" - звезди, които имат много висока температура, а са малки по размери. Второ, промяната на цвета може да се дължи на емисии на други елементи, които придават син цвят в спектрографите - например хрома. Където има никел, обикновено се среща и хром. Както и да е, вероятността това да се дължи на естествен процес е по-голяма от това да е в резултат на "ракетните ускорители" на обекта.

- Край Слънцето дори сериозни учени допуснаха, че сякаш има негравитационно ускорение, но изчисленията на Льоб показаха, че ако е естествено, то обектът би трябвало да загуби една шеста от масата си, а това не е така. Според вас какво би могло да е научното обяснение?

- Мисля, че това е малка спекулация, раздухвана от медиите. Измененията в ускорението бяха описани като 0.08%. Това според мен е в рамките на грешката от измерванията.

- Какво е научното обяснение, че този обект лети в ретроградната траектория, подравнена с точност до 5 градуса спрямо еклиптичната равнина на планетите около Слънцето?

- Мисля, че това е една от случайностите, на която обърнаха внимание, поради другите аномалии, наблюдавани при движението на обекта. Той може да се приближи, както направиха и другите два обекта - Омуамуа и Борисов, отвсякъде с еднаква вероятност.

- На 8 ноември стана ясно, че радиотелескопът МеerKAT с диаметър 13,5 метра, управляван от Южноафриканската радиоастрономическа обсерватория, е засякъл слаби радиосигнали. Проф. Льоб засили съспенса и веднага изчисли, че той съвпада с посоката на пристигане с точност до 9 градуса със сигнала Wow!, засечен през 1977 г. Тогава мнозина допускат, че човечеството е установило отдавна чакания контакт с извънземна цивилизация. Необходимо ли е да се изчака 16 март 2026 г., когато обектът ще мине на по-малко от 53 млн. км от Юпитер, когато може да се използва антената на апарата Juno в търсене на евентуални радиосигнали?

- Тук отново отдавам тези данни на медийните интерпретации на Ави Льоб. Дори да приемем, че е така, това какво би означавало? Радиообекти, излъчващи във Вселената, има много и винаги може да се намери един или няколко, които излъчват в дадена избрана посока.

- Според Ави Льоб финалният тест дали е технология, или комета е дали ще оцелее в астероидния пояс около Юпитер, но си мисля - ако наистина този обект е на няколко милиарда години, вероятно е профучавал оттук и друг път, вероятно е минавал през много по-опасни места и е оцелявал.

- Вероятно е така. Допуснаха, че възрастта му е с няколко милиарда години повече от възрастта на Слънчевата система. Най-вероятно е така и в продължение на много милиарди години този обект си лети необезпокояван.

- В дискусията се намесиха конгресмени, Белият дом, Илон Мъск, появи се фейкизображение на обекта, наподобяващо летяща чиния или космически кораб.

- За изпълненията на неспециалисти в тази научна област може да има много причини. Особено при Мъск, който използва всяка възможност за популярност. За мен е изключително показателен фактът, че нито един сериозен учен астрофизик (например директор на обсерваторията в Хавай или - Маунт Паломар в Калифорния) не взе участие в дискусията. Моето обяснение е, че те не виждат особен интерес да коментират нещо естествено в тяхната ежедневна работа. С тази таблица проф. Бойко Рангелов прави анализ кои признаци в 3I/ATLAS имат научно обяснение и са известни в природата и кои нямат.

- Конспирациите взеха връх, защото НАСА замлъкна заради бюджетната парализа в САЩ и се произнесе едва тези дни, но в тази ситуация има ли шанс сериозната наука да внесе повече яснота?

- При всички случаи 3I/ATLAS показва някои странности. Едва ли обект, идващ от дълбокия Космос, може да ни е напълно познат. За да си изясня за себе си, доколко е възможно да е естествен или с изкуствен произход, направих кратък инженерен анализ - така са ме учили моите професори като студент. Винаги трябва да знаеш - "колко грешиш и колко си прав". Ето какво показва моя анализ, който е в таблицата, относно аномалните и нормалните свойства на този така наречен "загадъчен" обект.

Сумарно обектът да е естествен се оценява на 83% и изкуствен - 17%, при точност за всяка оценка от порядъка на +/- 20%. Оставям разсъжденията за читателя.