Сенаторка облече бурка в опит да я забрани

С оголен крак и мюсюлманска бурка на главата австралийската сенаторка Паулин Хенсън стъписа своите колеги в понеделник. Очаквано това запали бурни дебати в горната камара на местния парламент, които във вторник завършиха с нейното отстраняване от работа до февруари следващата година.

Самата Хенсън, която е лидер на консервативната партия “Единна нация”, твърди, че решението ѝ да облече религиозната дреха е провокирано от факта, че сенатът по-рано бил отхвърлил предложеното от нея законодателство за забрана на бурката в Австралия. “Облякох потискащо, радикално, нерелигиозно облекло, за да подчертая лошото отношение към жените и да повдигна въпроси относно националната ни сигурност. Ако не искате да я нося - забранете бурката”, призова тя.

Независимата сенаторка Фатима Пейман, която е мюсюлманка, нарече постъпката на Хенсън позорна и я обвини в “неуважение към всички мюсюлмани и най-вече към мюсюлманските австралийци”.

“Дрескодът може да е избор на сенаторите, но расизмът не бива да бъде избор на сената. Това е расистка сенаторка, която демонстрира явен расизъм и ислямофобия”, заяви Мехрийн Фаруки, първата мюсюлманка в историята, избрана в горната камара на Австралия.

Във вторник сенатът не даде възможност на консервативната лидерка да защити действията си и я отстрани от работа за седем поредни заседания с 55 “за” и 5 “против” гласа.

Все повече страни, сред които България, Нидерландия, Дания, Белгия, Австрия и Франция, вече забраниха бурката, а в редица други има дебати по темата.

