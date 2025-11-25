ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи разследването на полицаи заради пожара в Кочани, обвинителен акт до 10 дни

Маринела Величкова, БТА

1940
Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония. СНИМКА: МКД.МК

Разследването за отговорността на полицейски служители за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани е приключило, обяви пред ТВ 24 ръководителят на Основната прокуратура за борба с организирана престъпност и корупцията в Северна Македония Ислам Абази.

Разследването е срещу 26 полицаи за "тежки престъпления срещу обществената сигурност". Заподозрените, както и свидетелите, са разпитани, събрани са всички доказателства, уточни Абази и допълни, че обвинителният акт ще бъде представен до 10 дни. Разследваните полицаи са от Щип и Кочани, пиш.

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение.

Същевременно в Скопие вече започна делото срещу 35 физически и 3 юридически лица за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани на 16 март, в следствие на който загинаха 63-ма и пострадаха над 200 души.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония. СНИМКА: МКД.МК

