ЕП проведе финален дебат по бюджета на ЕС за 2026 г.

Европейският парламент (ЕП) проведе днес заключителния дебат по бюджета на Европейския съюз за 2026 г., след като преговорните екипи на Парламента и Съвета на ЕС постигнаха съгласие върху разпределението на средствата за следващата финансова година. В резултат Парламентът успя да договори увеличения в ключови направления, сред които научните изследвания, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, външната политика и хуманитарната помощ.

Бюджетът бе приет вчера от Съвета на ЕС след края на т. нар. „помирителен процес“ и с това се очаква целият процес по приемането да бъде преминат в законовия срок.

Бюджетът на ЕС за следващата година възлиза на общо 192,8 милиарда евро за поети задължения и 190,1 милиарда евро за плащания. 715,7 милиона евро са запазени на разположение за разходи при непредвидени обстоятелства. Поетите задължения са правно обвързващи обещания за изразходване на средства за дейности, които се изпълняват в продължение на няколко финансови години. Плащанията от своя страна покриват разходите, произтичащи от задължения, вписани в бюджета на ЕС през текущата или предходни финансови години.

Това е шестият годишен бюджет от дългосрочния бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР), за периода 2021 – 2027 г.

„Приветствам приетото от Европейската комисия през миналата седмица споразумение“, заяви комисарят за бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин. Бюджетът ще мобилизира и ресурси за засилване на конкурентоспособността, засилването на влиянието на ЕС в съседни страни и опазването на границите, каза още той.

По време на дискусията Анджей Халицки (ЕНП, Полша), главен докладчик за раздел III (Комисията), а Матяж Немец (С&Д, Словения), докладчик за останалите раздели на бюджета, посочиха, че бюджетът за 2026 г. отразява изключително напрегнат международен контекст – продължаващата война в Украйна, високата инфлация, стратегическите зависимости в енергетиката и суровините, както и нуждата ЕС да бъде по-активен фактор в нестабилна глобална среда.

Някои депутати подчертаха, че със средствата, договорени за научни програми като „Хоризонт Европа“, Съюзът дава ясен знак, че остава ангажиран с развитието на високите технологии и конкурентни икономически сектори. Същевременно увеличението на средствата за сигурност и външна помощ е свързано с необходимостта ЕС да укрепи своята устойчивост и да подкрепя партньори като Украйна, Молдова и държави от Западните Балкани.

Темата за хуманитарната подкрепа също бе поставена във фокуса, като евродепутатите предупредиха, че е необходимо допълнително финансиране, за да се реагира адекватно на кризи като тази в Газа, Судан и Сахел. Румънски евродепутати подчертаха нуждата от повече средства за отбрана, визирайки и все по-честото навлизане на руски дронове над територията на страната. Част от групите изразиха опасения, че бюджетът остава под натиск и че в някои направления средствата едва ще покрият най-необходимото. В този контекст във вторник се чуха призиви за реформа на дългосрочната финансова рамка, така че тя да бъде адаптирана към по-честите и по-мащабни кризи. Бяха критикувани някои аспекти на програмата „Лайф“, не бе договорен и текстът за тръжните процедури.

„С този бюджет ЕС показа, че иска да инвестира в наука, знания, солидарност и младите хора“, казаха по време на последващата пресконференция Анджей Халицки (ЕНП, Полша), главен докладчик за раздел III (Комисията), и Матяж Немец (С&Д, Словения), докладчик за останалите раздели на бюджета.

Гласуването на бюджета за 2026 г. е насрочено за утре, като се очаква документът да бъде одобрен.