Почина съпругата на Ричард Брансън. Милиардерът: 50 г. бе моят пътеводител

Милиардерът Ричард Брансън обяви, че съпругата му лейди Джоан е починала.
"С разбито сърце съобщавам, че Джоан, моята съпруга и партньорка от 50 години, почина. Тя беше най-чудесната майка и баба, която нашите деца и внуци биха могли да си пожелаят. Беше най-добрата ми приятелка, моята опора, моят пътеводител, моят свят. Ще те обичам завинаги, Джоан", пише шефът на Virgin в социалните мрежи.
Лейди Джоан, която има две деца с Ричард, отдавна бе призната за опората и източника на мъдрост на милиардера, пише "Дейли мейл".
Магнатът на Virgin е публикувал снимка, на която я целува по главата, а описанието ѝ е: „Всеки се нуждае от Джоан в живота си".
Двойката трябваше да отпразнува 50 години заедно само след няколко месеца - на 7 февруари.