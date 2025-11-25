Зам. генералният секретар на НАТО Шекеринска обсъжда в Украйна нуждата от оръжия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристигна на посещение в Украйна, предаде Укринформ.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха съобщи в "Екс", че е обсъдил с Шекеринска начините за увеличаване на приноса за инициативата на алианса за снабдяване на страната му с оръжия PURL ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) и приоритетните ѝ нужди, пише БТА.

Сибиха благодари на заместник генералния секретар на НАТО за солидарността с украинския народ пред лицето на руския терор.

Руските атаки подкопават усилията за постигане на мир, в които водеща роля играят Съединените щати и президентът Доналд Тръмп, съгласиха се двамата. Те обсъдиха също следващите стъпки в мирния процес.