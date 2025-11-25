ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са пострадали при взрив газова бутилка в апартамент в Румъния

Газова бутилка . Снимка: Архив

Четирима души са пострадали, един от които е в сърдечно-респираторен арест, след експлозия в апартамент в румънския град Буфтя, недалеч от Букурещ, съобщава Афжерпрес.

По данни на Инспектората за извънредни ситуации Букурещ-Илфов при експлозията са разрушени външни и вътрешни стени, прозорци и врати на имота и има риск от срутване.

До момента са идентифицирани шест засегнати лица - един пациент с 50 процента изгаряния е транспортиран в болница в Букурещ, друго лице е в сърдечно-респираторен арест и е в реанимация, 14-годишно дете е с черепно-мозъчна травма, а жена на 51 години е с леки изгаряния, информира Министерството на здравеопазването, цитирано от БТА. 

Други две лица са били евакуирани, но не са пострадали, уточни пресслужбата на Инспектората за извънредни ситуации.

Продължават издирвателно-спасителните дейности, а властите евакуират хората от сградата и района на около 50 метра около нея като превантивна мярка.

Според телевизия Диджи 24 експлозията е причинена от газова бутилка. 

Газова бутилка . Снимка: Архив

