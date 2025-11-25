ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21787779 www.24chasa.bg

Урсула фон дер Лайен: Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

2516
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Лидерите на европейските страни от така наречената Коалиция на желаещите настояха във видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио за продължаване на санкционния натиск върху Москва, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА. 

"Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа "Екс". 

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а основна тема в преговорите е финансирането на Украйна, което включва и използването на замразените руски суверенни активи.

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.