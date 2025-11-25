ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21787796 www.24chasa.bg

Ердоган предложи преките преговори между Русия и Украйна да бъдат в Истанбул

Айше Сали, БТА

2288
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“ за мир между Русия и Украйна, съобщи пресслужбата на турското президентство. 

„Президентът Ердоган заяви, че преките преговори биха могли да се състоят в Истанбул и че Турция е в контакт за това с Русия и Украйна“, съобщи директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран. 

От разпространените снимки става ясно, че той също е сред присъстващите на разговора. До Ердоган са също така вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз и министърът на външните работи Хакан Фидан. 

Турският лидер увери участниците от 35-те държави, че Анкара ще продължи с дипломатическите усилия за улесняване на пътя към преки преговори, които час по-скоро да доведат до траен и справедлив мир. 

На срещата Ердоган изрази мнение, че сключването на споразумение за прекратяването на атаките най-напред срещу енергийната и пристанищната инфраструктура, би могло да доведе до благоприятни условия за последващо договаряне на всеобхватно мирно споразумение между страните.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.